Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:46

Безопасность

Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

По данным министерства, в 2025 и 2026 годах аферисты перешли к системному применению технологий ИИ: зафиксированы случаи синтеза голоса – дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, в том числе подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД РФ.

Также в ведомстве отметили, что с помощью нейросетей злоумышленники создают фото реалистичных поддельных документов, например удостоверений, справок или постановлений. Подделку можно распознать по отсутствию мелких деталей, искаженному фону и внутренним противоречиям в тексте документа.

Кроме того, мошенники создают синтетические видеообращения известных лиц, в которых анонсируются "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Также преступники организуют автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений, учитывая сведения о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать российских пенсионеров, притворяясь сотрудниками органов социальной защиты и страховых компаний. Аферисты рассказывают своим жертвам о выплате по некой программе поддержки пенсионеров.

Мошенники начали обманывать школьников перед ЕГЭ

Читайте также


безопасность

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика