Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД

Мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

По данным министерства, в 2025 и 2026 годах аферисты перешли к системному применению технологий ИИ: зафиксированы случаи синтеза голоса – дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, в том числе подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД РФ.

Также в ведомстве отметили, что с помощью нейросетей злоумышленники создают фото реалистичных поддельных документов, например удостоверений, справок или постановлений. Подделку можно распознать по отсутствию мелких деталей, искаженному фону и внутренним противоречиям в тексте документа.

Кроме того, мошенники создают синтетические видеообращения известных лиц, в которых анонсируются "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Также преступники организуют автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений, учитывая сведения о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать российских пенсионеров, притворяясь сотрудниками органов социальной защиты и страховых компаний. Аферисты рассказывают своим жертвам о выплате по некой программе поддержки пенсионеров.