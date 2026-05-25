25 мая, 21:10

Политика

Лавров довел до США, что ВС РФ приступят к ударам по объектам в Киеве

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российские силы приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, используемым для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте МИД.

На этом фоне Лавров обратил внимание на последнее заявление министерства, в котором иностранных граждан и дипломатов призывают как можно скорее покинуть Киев.

Министр уточнил, что такое решение власти приняли из-за продолжающихся террористических атак со стороны киевского режима на территории России.

Помимо этого, во время беседы с Рубио Лавров вспомнил о договоренностях по Украине между Россией и США, которые были достигнуты в прошлом году в Анкоридже. Он выразил сожаление, что путь к установлению мира подрывают киевский режим и европейские лидеры.

Кроме того, в ходе диалога обсуждались возможные решения кризиса в Ормузском проливе и ситуация с Кубой. Также Лавров и Рубио договорились продолжить работу по нормализации условий деятельности дипломатов России и США на территории двух государств.

В российском МИД ранее подчеркивали, что удары ВС РФ по объектам в Киеве станут ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы.

ВСУ беспилотниками атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

