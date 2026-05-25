Захарова заявила, что западным журналистам запретили публиковать материалы из Старобельска

Часть западных журналистов, посетивших место атаки на колледж в Старобельске, столкнулась с запретом на публикацию материалов со стороны своих редакций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

"Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать", – отметила Захарова.

В качестве примера она привела итальянских корреспондентов, чьи материалы были заблокированы редакциями, и назвала произошедшее "сознательной акцией".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя освещение трагедии в зарубежных СМИ, заявил, что Москва не слышала официальных заявлений со стороны западных стран с осуждением Киева после атаки на колледж в Старобельске.

"Мы обратили внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами", – сказал он.

Песков также положительно оценил организацию поездки иностранных журналистов в ЛНР. Он отметил, что МИД России, Минобороны и другие ведомства оперативно подготовили визит, благодаря чему представители СМИ смогли своими глазами увидеть последствия произошедшего.

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Лантратова вместе с главой ЛНР и министром здравоохранения посетила больницу, куда доставили пострадавших. Также на место трагедии приезжали корреспонденты иностранных СМИ.

Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани сравнил произошедшее в Старобельске с ударом по школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, где погибли 168 учениц. Он отметил, что представить эту картину без слез невозможно, а произошедшее стало большим ударом с человеческой точки зрения.