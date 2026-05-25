Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 14:21

Политика

Захарова заявила, что западным журналистам запретили публиковать материалы из Старобельска

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Часть западных журналистов, посетивших место атаки на колледж в Старобельске, столкнулась с запретом на публикацию материалов со стороны своих редакций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

"Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать", – отметила Захарова.

В качестве примера она привела итальянских корреспондентов, чьи материалы были заблокированы редакциями, и назвала произошедшее "сознательной акцией".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя освещение трагедии в зарубежных СМИ, заявил, что Москва не слышала официальных заявлений со стороны западных стран с осуждением Киева после атаки на колледж в Старобельске.

"Мы обратили внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами", – сказал он.

Песков также положительно оценил организацию поездки иностранных журналистов в ЛНР. Он отметил, что МИД России, Минобороны и другие ведомства оперативно подготовили визит, благодаря чему представители СМИ смогли своими глазами увидеть последствия произошедшего.

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи БПЛА учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Лантратова вместе с главой ЛНР и министром здравоохранения посетила больницу, куда доставили пострадавших. Также на место трагедии приезжали корреспонденты иностранных СМИ.

Журналист из Пакистана Иштеак Хамдани сравнил произошедшее в Старобельске с ударом по школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, где погибли 168 учениц. Он отметил, что представить эту картину без слез невозможно, а произошедшее стало большим ударом с человеческой точки зрения.

Читайте также


политикапроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика