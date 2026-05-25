Диетолог Залетова: бразильские орехи и мясо помогут поддержать работу щитовидки

Бразильские орехи, мясо и йодированная соль помогут поддержать работу щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. По словам эксперта, суперфуда, который бы заставил орган работать идеально, не существует. При этом в целом питание – это фундамент, на котором держится здоровье щитовидки.

Главный строительный материал для гормонов железы – это аминокислота тирозин и йод. Первый в избытке содержится в любой белковой пище: мясе, птице, рыбе, яйцах и бобовых.

С йодом история тоньше, предупредила эксперт. Самым безопасным и доказанным способом профилактики его дефицита является использование при готовке йодированной соли вместо обычной. При этом бесконтрольный прием добавок с йодом или присутствие в рационе больших порций ламинарии может грозить срывом работы щитовидки: избыток микроэлемента способен заблокировать синтез гормонов, как и его недостаток. Поэтому важно пройти обследование и получить рекомендации врача, предупредила Залетова.

Еще один незаменимый для здоровья щитовидной железы микроэлемент – это селен. Он входит в состав ферментов, превращающих неактивный гормон Т4 в активный Т3, без которого человек может чувствовать разбитость и сонливость.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Больше всего селена в бразильском орехе: буквально 1–2 штуки в день достаточно, чтобы закрыть суточную норму. А вот употребление большего количества увеличивает риск отравления селеном и превышения калорийности рациона.

"Кроме того, важно учитывать, что, если у человека скрытый железодефицит, работа щитовидки неизбежно страдает, потому что фермент, запускающий захват йода, железозависим. Поэтому в рационе регулярно должны присутствовать мясо или вегетарианские альтернативы, обогащенные железом, а также крупы", – подчеркнула диетолог.

При этом не стоит забывать, что самым серьезным диетологическим врагом щитовидной железы являются жесткие низкокалорийные диеты и голодания. Для организма они являются сигналом опасности, в результате чего он сознательно замедляет превращение Т4 в активный Т3 и переходит в режим энергосбережения. Это прямая дорога к гипотиреозу, заявила врач. Поэтому для здоровья органа важно стабильное сбалансированное питание без длительных голодных промежутков, заключила Залетова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что постоянное ощущение кома в горле чаще всего является результатом сбоя в работе щитовидной железы. Увеличение органа или возникновение на нем узла приводит к давлению на окружающие ткани, что и вызывает чувство спазма и инородного тела.

