Врач Чернышова: онкология может стать причиной постоянного ощущения кома в горле

Заболевания ЖКТ, поллиноз и онкология могут быть причиной постоянного ощущения кома в горле. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

При этом, по ее словам, чаще всего источником проблемы становится сбой в работе щитовидной железы. Увеличение органа или возникновение на нем узла приводит к давлению на окружающие ткани, что и вызывает чувство спазма и инородного тела в горле.





Надежда Чернышова врач-терапевт Однако это может быть связано и с заболеванием желудочно-кишечного тракта – гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При ней содержимое желудка забрасывается в пищевод и в глотку, в результате чего возникает раздражение слизистой оболочки, отек, а также то самое неприятное ощущение кома.

Подобное чувство также может возникать при шейном остеохондрозе, из-за давления на нервные корешки. При этом состояние часто сопровождается шейными и головными болями, подчеркнула терапевт.

"Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки", – пояснила Чернышова.

Кроме того, чувство кома в горле может быть проявлением онкологического заболевания, если новообразование возникло в области глотки, предупредила врач. Поэтому игнорировать появление подобного ощущения нельзя: нужно обращаться к терапевту, который поможет разобраться в причине, назначит необходимые анализы и направит к нужному специалисту, отметила эксперт.



Если же в результате обследования будут исключены заболевания внутренних органов, причина, скорее всего, кроется в психологическом состоянии. Не зря существует популярное выражение "слезы душат": ощущение кома в горле может возникать на фоне сильных эмоциональных переживаний, длительного стресса и панических атак, заключила Чернышова.

