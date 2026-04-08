08 апреля, 17:37

Ревматолог Кусевич: активный образ жизни может привести к боли в суставах весной

Переход на активный образ жизни, а также вирусные инфекции могут стать причиной возникновения болей в суставах весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

По ее словам, самой частой причиной таких проблем является перегрузка.

"В этом плане в группе риска офисные сотрудники, особенно весной. Это объясняется тем, что малоподвижный режим вдруг начинает регулярно разбавляться повышенными нагрузками: длительными прогулками в выходные, пробежками или походами в спортзал", – отметила врач.

Вследствие этого в мышцах, которые к нагрузке не привыкли, вырабатывается большое количество продуктов окисления, что и создает болевой синдром, пояснила эксперт.

Однако, если данная перегрузка является для организма некритичной, она не вызовет активного воспаления. При этом возникшие ощущения в мышцах, вокруг сустава, в местах крепления сухожильной части мышц, сухожилий пройдут в течение 2–3 суток без применения каких-либо специальных средств или препаратов.
Дарья Кусевич
врач-ревматолог

Если же перегрузка действительно оказалась травматичной, неприятные ощущения могут сохраняться дольше одной недели. В этом случае важно обратиться к травматологу. А если боль сопровождается отечностью, скованностью, есть ощущение жесткости в суставе, необходимо посетить ревматолога, потому что причиной может быть артрит, то есть активное воспаление, предупредила Кусевич.

"Вирусная инфекция тоже способна спровоцировать боль. Чаще всего причиной выступает не банальная простуда, а что-то более агрессивное, обладающее выраженным тяжелым действием на работу иммунной системы: грипп, COVID-19", – отметила врач.

На пике вирусной активности может появиться боль в мышцах и суставах, но она не должна сохраняться более двух недель после излечения. В противном случае важно пройти обследование у ревматолога, потому что у предрасположенных к патологии пациентов гиперактивный ответ на инфекцию способен вызвать дебют аутоиммунных ревматических заболеваний. При этом в группе риска, в первую очередь, те, у кого они есть в кровной линии, предупредила эксперт.

Ранее врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева рассказала, что мышечные боли в шейном отделе нередко бывают связаны с переохлаждением. Это особенно актуально ранней весной, когда в солнечную погоду многие стараются легче одеваться.

