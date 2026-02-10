Врач Кусевич: привычка пользоваться смартфоном одной рукой может деформировать кисть

Фото: 123RF.com/edwardolive

Отсутствие перерывов при сидячей работе и управление смартфоном одной рукой приводят к разрушению суставов. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

Она напомнила, что физическая активность критически важна для здоровья суставов.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Малоподвижный образ жизни приводит к снижению мышечного тонуса, и в результате нагрузка в большей степени идет на кости и суставы. Из-за возникающих проблем с кровообращением они начинают получать меньше питания, что способствует замедлению процессов восстановления и более быстрому разрушению хрящевой ткани.

Поэтому при сидячей работе очень важно каждые 40 минут вставать и делать небольшую разминку для суставов: выполнять круговые движения руками.

"Кроме того, как минимум 30 минут в день необходимо ходить и понемногу добавлять в распорядок дня силовые нагрузки, чтобы мышцы работали и не ослабевали", – подчеркнула врач.

Привычка пользоваться смартфоном одной рукой тоже приводит к проблемам: происходит быстрое разрушение первого запястно-пястного сустава. Чтобы этого избежать, важно держать телефон одной рукой, а производить манипуляции на экране – другой. Это убережет кисть от деформации, отметила Кусевич.





Дарья Кусевич врач-ревматолог Также важна правильная работа за клавиатурой. Не должно возникать ситуаций, когда кисть оказывается наверху, а локоть уходит вниз, поэтому надо использовать подлокотники, которые будут находиться чуть выше уровня устройства.

Еще периодически стоит делать разминку суставов кистей. Например, можно несколько раз сжимать и разжимать руку в кулак или положить раскрытую ладонь на стол и поднимать по очереди каждый палец, пояснила врач.

Помимо этого, важно не игнорировать болевые ощущения в суставах. Если они появились и прошли в течение недели, – ничего страшного, но если продолжаются больше 14 дней, важно обратиться за консультацией к врачу, заключила ревматолог.

Ранее диетолог, нутрициолог Татьяна Волкова рассказала, что для строительства хрящевой ткани суставов необходимы коллаген и эластин. Их синтез происходит с помощью аминокислот, источником которых являются продукты с высоким содержанием белка. Это говядина, мясо птицы, холодец, яйца и молочные изделия.

