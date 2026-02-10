Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 19:36

Общество
Главная / Новости /

Врач Кусевич: привычка пользоваться смартфоном одной рукой может деформировать кисть

Ревматолог предупредила о ежедневных привычках, приводящих к разрушению суставов

Фото: 123RF.com/edwardolive

Отсутствие перерывов при сидячей работе и управление смартфоном одной рукой приводят к разрушению суставов. Об этом Москве 24 рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

Она напомнила, что физическая активность критически важна для здоровья суставов.

Малоподвижный образ жизни приводит к снижению мышечного тонуса, и в результате нагрузка в большей степени идет на кости и суставы. Из-за возникающих проблем с кровообращением они начинают получать меньше питания, что способствует замедлению процессов восстановления и более быстрому разрушению хрящевой ткани.
Дарья Кусевич
врач-ревматолог

Поэтому при сидячей работе очень важно каждые 40 минут вставать и делать небольшую разминку для суставов: выполнять круговые движения руками.

"Кроме того, как минимум 30 минут в день необходимо ходить и понемногу добавлять в распорядок дня силовые нагрузки, чтобы мышцы работали и не ослабевали", – подчеркнула врач.

Привычка пользоваться смартфоном одной рукой тоже приводит к проблемам: происходит быстрое разрушение первого запястно-пястного сустава. Чтобы этого избежать, важно держать телефон одной рукой, а производить манипуляции на экране – другой. Это убережет кисть от деформации, отметила Кусевич.

Также важна правильная работа за клавиатурой. Не должно возникать ситуаций, когда кисть оказывается наверху, а локоть уходит вниз, поэтому надо использовать подлокотники, которые будут находиться чуть выше уровня устройства.
Дарья Кусевич
врач-ревматолог

Еще периодически стоит делать разминку суставов кистей. Например, можно несколько раз сжимать и разжимать руку в кулак или положить раскрытую ладонь на стол и поднимать по очереди каждый палец, пояснила врач.

Помимо этого, важно не игнорировать болевые ощущения в суставах. Если они появились и прошли в течение недели, – ничего страшного, но если продолжаются больше 14 дней, важно обратиться за консультацией к врачу, заключила ревматолог.

Ранее диетолог, нутрициолог Татьяна Волкова рассказала, что для строительства хрящевой ткани суставов необходимы коллаген и эластин. Их синтез происходит с помощью аминокислот, источником которых являются продукты с высоким содержанием белка. Это говядина, мясо птицы, холодец, яйца и молочные изделия.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика