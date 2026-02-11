Форма поиска по сайту

11 февраля, 14:16

Происшествия
SHOT: стрельба произошла рядом с техникумом в Анапе

Стрельба произошла рядом с техникумом в Анапе – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Стрельба произошла рядом с индустриальным техникумом в Анапе, сообщает телеграм-канал SHOT.

Все произошло на Промышленной улице. Согласно предварительной информации, ранения получили несколько человек, они уже госпитализированы.

Сам нападавший, по утверждению очевидцев, был задержан сотрудниками Росгвардии. Он имел при себе разгрузку с патронами, добавили в телеграм-канале Mash. Предварительно, им оказался молодой человек 2008 года рождения.

Также, согласно информации СМИ, стрелявший учился на 1-м курсе техникума на автомеханика.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся на одноклассников и учителей. В связи с этим он указал на недостаточную эффективность профилактических мероприятий в молодежной среде.

Вместе с тем Бортников отметил, что подобные инциденты случаются в том числе в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО).

