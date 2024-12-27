В ГД разрабатывают проект о противодействии скулшутингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о противодействии скулшутингу – вооруженным нападениям на учебные заведения. Об этом рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в интервью ТАСС.

"Действительно, данную инициативу мы сейчас прорабатываем. Предлагаем предавать забвению лиц, осуществляющих массовые расстрелы в школах, колледжах, социальных учреждениях", – сообщил он.

Метелев пояснил, что для этого будет необходимо ввести ограничения на распространение деталей биографии преступников, мотивов их преступления, способах и причинах его совершения. Он считает, что широкое освещений данных историй романтизирует преступников, из-за чего у них появляются подражатели.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект по профилактике травли в учебных заведениях. По задумке парламентариев закон введет некую основу, чтобы затем можно было оформить программу по профилактике подобных трагедий.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции "Новые люди" предложил ввести в социальных сетях систему блокировки за кибербуллинг. Свое обращение он направил гендиректору VK Владимиру Кириенко.