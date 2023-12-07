Депутаты ГД подготовили законопроект по профилактике травли в школах

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект по профилактике травли в учебных заведениях. Об этом в беседе с РИА Новости заявила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, парламентарии постараются побыстрее внести законодательную инициативу на рассмотрение коллегам. Сам документ был подготовлен вместе с вице-спикером ГД Анной Кузнецовой и депутатами всех думских фракций.

По задумке депутатов, закон введет некую основу, чтобы затем можно было оформить программу по профилактике подобных трагедий.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Он предложил проработать на законодательном уровне определение травли, а также запросить информацию о подобных случаях в СК и Генпрокуратуре.

Ситуация с детьми, пострадавшими в результате стрельбы в школе в Брянской области, находится на личном контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Произошедшее омбудсмен назвала страшной трагедией.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

По его словам, нет информации о конфликтах девочки с кем-либо. Она училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной", заявил источник.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов