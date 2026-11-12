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WSJ: провал импичмента Хегсета вызвал раскол среди демократов в США

Демократы в США разругались после провала импичмента Хегсета

Фото: Getty Images/Ezra Acayan

Попытка добиться импичмента главы Пентагона Пита Хегсета обернулась внутренним конфликтом в Демократической партии США. После провала инициативы однопартийцы начали обвинять друг друга в недостаточной сплоченности и срыве голосования, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Особое недовольство вызвало отсутствие 11 конгрессменов-демократов во время голосования. По данным издания, их голосов могло хватить, чтобы изменить результат. При этом сами законодатели объясняли, что не смогли присутствовать из-за личных причин.

Конгрессмен от штата Техас Висенте Гонсалес заявил газете, что отсутствие части представителей партии вызвало разочарование среди однопартийцев. Он подчеркнул, что избиратели ждут от законодателей ответственного отношения к работе, особенно при рассмотрении столь важных вопросов.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу резолюции об импичменте Хегсета в профильный комитет. Поскольку большинство в нем принадлежит республиканцам, документ фактически оказался заблокирован.

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