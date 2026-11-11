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11 ноября, 23:10

Происшествия

Всеобщая забастовка в Испании парализовала движение сотен поездов

Фото: Getty Images/Anadolu/Burak Akbulut

Всеобщая забастовка в Испании привела к массовой отмене поездов и нарушению железнодорожного сообщения между Мадридом и несколькими регионами страны. Ограничения затронули крупнейших перевозчиков Renfe, Ouigo и Iryo, пишет РИА Новости.

На центральном вокзале Аточа в Мадриде в течение дня отменили десятки составов. Изменения в расписании отражались на электронных табло. По информации сотрудницы Renfe, в среду компания отменила 24% запланированных рейсов, что затронуло более 700 пассажиров.

Перевозчик разрешил клиентам бесплатно менять или аннулировать билеты. Пассажирам также рекомендовали по возможности отказаться от поездок.

Наиболее серьезные перебои возникли на северо-восточном направлении, соединяющем Мадрид с Арагоном и Каталонией. Там отменили 27,3% поездов. На маршрутах в Кастилию и Леон, Астурию и Галисию не состоялись 23,8% рейсов, а на направлениях к Валенсии, Мурсии и вдоль средиземноморского побережья – 20%.

Забастовка затронула и частных перевозчиков. Компания Ouigo отменила девять из 27 запланированных поездов, а оператор Iryo подтвердил выполнение 32 из 44 рейсов.

Акция продлится 24 часа. Участники требуют от властей принять меры для решения жилищного кризиса, повысить заработные платы и сдержать подорожание товаров и услуг. С раннего утра 11 ноября в разных городах страны проходят демонстрации, сопровождающиеся перекрытием дорог и столкновениями протестующих с полицией.

Забастовка проходит менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. Официальный старт предвыборной кампании запланирован на 13 ноября.

Ранее сообщалось, что акция протеста в Мадриде, поводом для которой стало столкновение поездов, завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. У здания министерства транспорта собрались более тысячи человек. Мероприятие организовали крайне правые группы.

28 октября в центральной части Испании столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 68 человек. После трагедии в стране объявили трехдневный национальный траур. По версии СМИ, причиной происшествия могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности.

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