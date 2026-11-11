Песков заявил, что беседа между Путиным и Трампом по итогам переговоров не запланирована

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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не запланирован. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры делегаций России, США и Украины прошли 10–11 ноября. Российскую сторону возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Зять американского лидера Джаред Кушнер сообщил, что 12 ноября вместе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом приедет в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что мероприятие запланировано на первую половину дня.

Встреча будет посвящена обсуждению прошедших переговоров. Затем представители США отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кушнер также дал понять, что Вашингтон хочет добиться от Путина согласия на подключение Европы к переговорному процессу.