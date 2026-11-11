Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине

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Территориальный вопрос оказался самым сложным в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Мы уверены, что, пока мы будем заниматься решением других проблем, мы добьемся всеобъемлющего урегулирования", – цитирует его телеканал Fox News.

По словам Кушнера, делегации также обсудили систему безопасности после завершения конфликта. Американский представитель подчеркнул, что для Киева важен вопрос гарантий безопасности и по данной теме был достигнут прогресс.

Кушнер пояснил, что стороны обсудили снижение конфликтности, осуществление мониторинга прекращения огня, достижение договоренностей и взаимопонимания.

Трехсторонние переговоры прошли 10 и 11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча продлилась более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители России и Украины общались на русском языке.

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Кушнер планируют 12 ноября отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Затем американские представители встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Дублине.

