Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:58

Город

Московский завод нарастил выпуск социально значимых лекарственных препаратов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Столичное предприятие "Биннофарм" за первые девять месяцев 2026 года увеличило выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, хронических вирусных гепатитов и других заболеваний. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, выпуск ингаляционного препарата для базисной терапии бронхиальной астмы вырос на 80% – до 124 тысяч упаковок, а изготовление лекарства, применяемого при хронических вирусных гепатитах B и C и при ряде онкологических заболеваний, увеличилось в 5,7 раза.

В итоге за девять месяцев было выпущено 54,4 тысячи упаковок этого средства. Кроме того, изготовление препарата для лечения проктологических заболеваний выросло на 10,6% и достигло значений в 455 тысяч упаковок.

Аналогичная ситуация произошла с производством средства для местной анестезии при хирургических вмешательствах – выпуск увеличился на 57% и составил 23,8 тысячи упаковок.

"В столице работает более 100 предприятий фармацевтической отрасли, на которых трудятся около 17 тысяч человек. При поддержке города компании модернизируют мощности и наращивают изготовление современных отечественных препаратов", – отметил Гарбузов.

Он добавил, что всего за январь – сентябрь текущего года на производственной площадке московского завода создали порядка четырех миллионов упаковок лекарств. За показателями производства стоят потребности пациентов в качественной и необходимой им терапии, подчеркнула исполнительный директор "Биннофарм" Мария Безрукова.

"Увеличивая выпуск препаратов, мы вносим вклад в обеспечение лекарствами людей с хроническими заболеваниями, которым важно получать лечение своевременно и без перерывов", – дополнила она.

Завод "Биннофарм" является биотехнологической площадкой "Биннофарм Групп", имеющей статус промышленного комплекса. Это дает ему доступ к значительным налоговым льготам. Сэкономленные средства компания активно вкладывает в развитие производства.

Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работают 4 735 промышленных компаний, где трудятся 767 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее Гарбузов сообщил, что противоопухолевый препарат, биоаналог пембролизумаба, который производят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", теперь можно использовать для лечения большего числа онкологических заболеваний. В обновленный перечень показаний вошли опухоли головы и шеи, рак желчевыводящих путей, аденокарциномы желудка и пищеводно-желудочного перехода.

Также препарат разрешили применять на ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого, при злокачественной мезотелиоме плевры, уротелиальном раке, раке эндометрия и шейки матки, а также тройном негативном раке молочной железы. Решение о расширении перечня показаний одобрил Минздрав России.

Собянин принял решение о продлении статуса промкомплекса двум фармпредприятиям

Читайте также


медицинагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика