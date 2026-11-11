Московский завод нарастил выпуск социально значимых лекарственных препаратов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Столичное предприятие "Биннофарм" за первые девять месяцев 2026 года увеличило выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, хронических вирусных гепатитов и других заболеваний. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, выпуск ингаляционного препарата для базисной терапии бронхиальной астмы вырос на 80% – до 124 тысяч упаковок, а изготовление лекарства, применяемого при хронических вирусных гепатитах B и C и при ряде онкологических заболеваний, увеличилось в 5,7 раза.

В итоге за девять месяцев было выпущено 54,4 тысячи упаковок этого средства. Кроме того, изготовление препарата для лечения проктологических заболеваний выросло на 10,6% и достигло значений в 455 тысяч упаковок.

Аналогичная ситуация произошла с производством средства для местной анестезии при хирургических вмешательствах – выпуск увеличился на 57% и составил 23,8 тысячи упаковок.

"В столице работает более 100 предприятий фармацевтической отрасли, на которых трудятся около 17 тысяч человек. При поддержке города компании модернизируют мощности и наращивают изготовление современных отечественных препаратов", – отметил Гарбузов.

Он добавил, что всего за январь – сентябрь текущего года на производственной площадке московского завода создали порядка четырех миллионов упаковок лекарств. За показателями производства стоят потребности пациентов в качественной и необходимой им терапии, подчеркнула исполнительный директор "Биннофарм" Мария Безрукова.

"Увеличивая выпуск препаратов, мы вносим вклад в обеспечение лекарствами людей с хроническими заболеваниями, которым важно получать лечение своевременно и без перерывов", – дополнила она.

Завод "Биннофарм" является биотехнологической площадкой "Биннофарм Групп", имеющей статус промышленного комплекса. Это дает ему доступ к значительным налоговым льготам. Сэкономленные средства компания активно вкладывает в развитие производства.

Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Уже сейчас в столице работают 4 735 промышленных компаний, где трудятся 767 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.

Ранее Гарбузов сообщил, что противоопухолевый препарат, биоаналог пембролизумаба, который производят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", теперь можно использовать для лечения большего числа онкологических заболеваний. В обновленный перечень показаний вошли опухоли головы и шеи, рак желчевыводящих путей, аденокарциномы желудка и пищеводно-желудочного перехода.

Также препарат разрешили применять на ранних стадиях немелкоклеточного рака легкого, при злокачественной мезотелиоме плевры, уротелиальном раке, раке эндометрия и шейки матки, а также тройном негативном раке молочной железы. Решение о расширении перечня показаний одобрил Минздрав России.