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11 ноября, 13:39

Шоу-бизнес

Патрик Шварценеггер получил главную роль в криминальном триллере "Странник"

Фото: ТАСС/АР/Evan Agostini

Актер Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера, исполнит главную роль в криминальном триллере "Странник" (The Journeyman). Об этом сообщает Variety.

Актеру предстоит сыграть теннисиста, которому не удается добиться успеха в спорте. В состоянии отчаяния герой оказывается втянут в махинации с договорными матчами. Для Шварценеггера эта работа станет дебютом в качестве исполнителя главной роли в полнометражном кино.

В образе невесты главного героя на экране появится Лесли Грейс, известная по фильму "В высотах" (In the Heights). Постановкой картины займется режиссер Анхель Мануэль Сото.

Ранее кинокомпания Paramount Primal официально запустила разработку ремейка фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" – новой кинокартины о Фредди Крюгере. При этом детали сюжета не раскрываются. Известно, что авторы намерены отталкиваться от оригинального сценария Уэса Крэйвена, написанного в 1984 году.

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