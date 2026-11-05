Скарлетт Йоханссон призналась, что съемки в "Бэтмене-2" вызвали у нее тревогу

Фото: legion-media.com/Imago/FAMOUS

Американская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что роль в фильме "Бэтмен-2" режиссера Мэтта Ривза вызвала у нее сильную экзистенциальную тревогу и стала для нее испытанием. Об этом сообщает Variety.

"Было очень трудно разобраться в роли", – рассказала Йоханссон.

При этом она отметила, что не знает точную причину тревоги. По словам актрисы, дело может быть в самом персонаже или в том, на каком этапе жизни она сейчас находится. Найти подход к своей героине ей было действительно сложно, добавила Йоханссон.

Более 10 лет Йоханссон играла Черную Вдову в киновселенной Marvel. В продолжении "Бэтмена" с актером Робертом Паттинсоном она исполнила роль Гильды Дент – супруги окружного прокурора Готэма Харви Дента. Премьера ленты ожидается 18 февраля 2028 года.

Ранее Йоханссон сообщала, что хотела стать режиссером, но со временем сделала упор на актерскую карьеру. На 78-м Каннском кинофестивале она дебютировала в качестве продюсера со своим фильмом "Великая Элеонора".

Сюжет картины рассказывает о дружбе 90-летней Элеоноры с ее 19-летним приятелем. Критики неоднозначно оценили работу.

