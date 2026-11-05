Сборная Франции снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия России

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Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) принял решение снять национальную сборную с чемпионата мира по следж-хоккею, который должен состояться в Мехико. Об этом сообщила пресс-служба FFHG.

Решение было единогласным. Причиной назвали участие сборной РФ в турнире: в частности, матч французов против россиян был запланирован на 10 декабря.

"Руководящий совет федерации полагает, что в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований", – говорится в заявлении.

Соревнования проводятся под эгидой организации World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF). Чемпионат мира в Мехико запланирован на 8–13 декабря.

Президент и члены руководящего совета FFHG выразили сожаление в связи с принятием такого решения. Они отметили, что осознают последствия для спортсменов и тренерского штаба с учетом их вклада и самоотдачи.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив 5 резолюций совета организации. Однако в IIHF выразили несогласие с вердиктом и заявили, что оценят необходимые для его исполнения меры.

После этого о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. В свою очередь, Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной РФ, может принять множество других стран.