Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 18:40

Спорт

Сборная Франции снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия России

Фото: 123RF.com/olegdudko

Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) принял решение снять национальную сборную с чемпионата мира по следж-хоккею, который должен состояться в Мехико. Об этом сообщила пресс-служба FFHG.

Решение было единогласным. Причиной назвали участие сборной РФ в турнире: в частности, матч французов против россиян был запланирован на 10 декабря.

"Руководящий совет федерации полагает, что в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований", – говорится в заявлении.

Соревнования проводятся под эгидой организации World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF). Чемпионат мира в Мехико запланирован на 8–13 декабря.

Президент и члены руководящего совета FFHG выразили сожаление в связи с принятием такого решения. Они отметили, что осознают последствия для спортсменов и тренерского штаба с учетом их вклада и самоотдачи.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив 5 резолюций совета организации. Однако в IIHF выразили несогласие с вердиктом и заявили, что оценят необходимые для его исполнения меры.

После этого о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. В свою очередь, Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной РФ, может принять множество других стран.

Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика