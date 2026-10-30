CAS обязал IIHF допустить сборную РФ по хоккею к международным турнирам

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Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить российские сборные к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По словам министра, CAS отменил все пять резолюций совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях, на которые распространялись эти резолюции. Требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам признаны обоснованными, написал Дегтярев.

В IIHF выразили разочарование решением CAS, говорится в заявлении федерации. Уточняется, что IIHF не согласна с этой частью вердикта и настаивает, что принятые ранее меры были необходимы для безопасности всех участников и сохранения целостности соревнований.

В организации в срочном порядке оценят, какие шаги потребуются и сколько времени уйдет на исполнение решения суда, а также проанализируют операционные последствия. Приоритетами остаются безопасность участников и целостность каждого чемпионата, говорится в заявлении.



Ранее Дегтярев указывал, что государства, препятствующие участию российских атлетов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров. Он напоминал, что отдельные национальные правительства сопротивляются решениям международных федераций по допуску российских спортсменов под флагом и гимном страны, а также создают проблемы с выдачей виз.

