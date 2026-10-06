06 октября, 19:01Спорт
FIS предоставила нейтральный статус лыжнику Коростелеву
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Российский лыжник Савелий Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Также нейтральный статус предоставлен тренерам Данилу Акимову и Егору Немтинову.
В начале сентября FIS сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Затем организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.
Вместе с тем Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус российским фигуристам Роману Савосину и Даниилу Самсонову. Начиная с сезона-2026/27 россияне могут принимать участие в международных стартах ISU в нейтральном статусе.
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