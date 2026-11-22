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Два гражданина России погибли в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком на юге Чили. Об этом сообщило ТАСС посольство России в Чили.

В диппредставительстве уточнили, что травмы получили пять человек, в том числе двое россиян. Пострадавшим гражданам России оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

"С ними установлен постоянный контакт", – добавили в посольстве.

Дипломаты также поддерживают связь с родственниками погибших, находящимися в России, и с компетентными органами страны пребывания.

Авария произошла 21 ноября. По данным СМИ, микроавтобус с российскими туристами направлялся в Пуэрто-Наталес – город, где собираются туристы перед поездкой в национальный парк Торрес-дель-Пайне.

Машина столкнулась с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе, на 160-м километре трассе Ruta 9 в районе Estancia San Gerónimo в чилийском регионе Магальянес.

