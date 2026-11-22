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Принц Уильям, став королем, может лишить своего брата Гарри титула принца. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на книгу "Герцоги Хаоса" эксперта по королевской семье Тома Сайкса.

По данным издания, титулов также могут лишиться жена Гарри Меган Маркл и их дети – принц Арчи и принцесса Лилибет.

В книге, которая еще не вышла в печать, Сайкс утверждает, что Уильям намерен провести масштабную реформу монархии. Титулы, по его версии, станут подобием официальных должностей, а обязанности их обладателей могут кардинально измениться.

Ранее СМИ сообщили, что принц Гарри был шокирован и разгневан тем, что его брат отказывается признавать его возвращение. До этого Гарри признался, что хотел бы примириться с членами королевской семьи. По его словам, учитывая все, что происходит в мире сейчас, самое важное – это примирение.