22 ноября, 13:23Политика
Посол РФ в КНДР вручил верительные грамоты Ким Чен Ыну
Фото: vk.ru/Посольство России в КНДР
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Андрей Подъелышев вручил верительные грамоты лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом посольство России в КНДР сообщило в телеграм-канале.
Вручение состоялось в воскресенье, 22 ноября, следует из сообщения дипмиссии.
В конце июля Владимир Путин назначил Подъелышева послом России в КНДР, освободив его от должности посла РФ в Нигерии. Указ об этом был размещен на официальном портале правовой информации.
Предыдущий посол России в КНДР Александр Мацегора умер в декабре 2025 года. Ему было 70 лет.