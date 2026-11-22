Фото: vk.ru/Посольство России в КНДР

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Андрей Подъелышев вручил верительные грамоты лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом посольство России в КНДР сообщило в телеграм-канале.

Вручение состоялось в воскресенье, 22 ноября, следует из сообщения дипмиссии.

В конце июля Владимир Путин назначил Подъелышева послом России в КНДР, освободив его от должности посла РФ в Нигерии. Указ об этом был размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущий посол России в КНДР Александр Мацегора умер в декабре 2025 года. Ему было 70 лет.