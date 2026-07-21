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02:58

Политика

КНДР и Россия договорились отстаивать цели и принципы Устава ООН

Фото: depositphotos/creisinger

Россия и КНДР условились защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам визита главы северокорейского МИД Цой Сон Хи в Москву.

Согласно заявлению агенства, стороны намерены сообща реагировать на ухудшающуюся обстановку, которая негативно влияет на мир и стабильность. Дипломаты договорились искать решения для эффективного противодействия вызовам региональной и глобальной безопасности, опираясь на Устав ООН.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Москва и Пхеньян продолжат регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами.

В ходе визита Владимир Путин принял Цой Сон Хи в Кремле. Во встрече также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Российский лидер дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, а также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

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