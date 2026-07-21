В Индонезии планируют построить космодром в сотрудничестве с Россией

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Индонезия планирует построить на своей территории космодром в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил ТАСС посол РФ в азиатской стране Сергей Толченов.

Дипломат отметил, что индонезийский лидер Прабово Субианто в этом году подписал указ о строительстве объекта.

"Президент Индонезии не так давно, где-то месяца два-три назад, подписал указ о том, чтобы в Индонезии построить космодром, или, по иному говоря, инфраструктуру для запуска ракет с полезной нагрузкой. На основе этого ГК "Роскосмос" ведет переговоры с индонезийцами", – уточнил Толченов.

Посол также рассказал, что страны еще не обсудили атомную тематику. Он выразил уверенность, что Москва будет первой, с кем Джакарта начнет переговоры по этому вопросу.

Ранее Толченов заявил, что индонезийская сторона приступила к подготовке импорта нефти и нефтепродуктов из России. Он добавил, что физические отгрузки пока не начались, однако принципиальная договоренность была зафиксирована на высшем уровне.