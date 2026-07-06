Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 10:03

Туризм

Новая система платежей для россиян появится в Индонезии

Фото: 123RF.com/ferli

Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group приступила к разработке новой системы трансграничных платежей. Об этом сообщила газете Narasipos основатель и гендиректор компании Ханзела Калиста.

"Мы стали инициаторами создания системы cross-border payment gateway. Мы ищем партнера в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России. В свою очередь, российские туристы, приезжающие в Индонезию, также получат такую возможность", – рассказала она.

Калиста обратила внимание, что в настоящее время многим россиянам для оплаты в Индонезии приходится использовать криптовалюту. Сначала туристы приобретают криптоактивы, а потом обменивают их на рупии.

"Теперь они смогут напрямую выводить средства и совершать платежи в Индонезии без покупки и обмена криптовалюты", – указала Калиста.

Проект был инициирован во время бизнес-форума Россия – АСЕАН в Казани. Предполагается, что россияне смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после того, как зарегистрируют сим-карту местного оператора связи. При этом месячный лимит операций составит до 40 миллионов индонезийских рупий.

Инициатива нацелена на развитие туризма, торговли и инвестиций между Россией и Индонезией. К проекту уже проявили интерес несколько российских организаций, в том числе Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные институты.

Ранее сообщалось, что Япония с 1 июля в три раза повысила налог, который берут при выезде из страны. Сбор подняли с 1 до 3 тысяч иен, то есть с 6,17 до 18,5 доллара по текущему курсу. Налог платят как туристы, так и сами японцы.

Читайте также


туризмфинансыза рубежом

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика