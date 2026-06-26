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26 июня, 09:00

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Посольство РФ: цифровая регистрация для въезда во Вьетнам пока не обязательна

Цифровая регистрация для въезда во Вьетнам пока не обязательна – посольство РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture alliance/Carola Frentzen

Заполнение цифровой регистрации для въезда во Вьетнам еще не является обязательным. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

Как уточнило диппредставительство, предварительная электронная регистрация иностранных пассажиров (PAI) действует в стране в тестовом режиме. При этом в настоящее время можно не заполнять онлайн форму и получать QR-код. Однако в будущем передача информации о поездке при помощи системы электронной регистрации будет обязательна.

Новые правила могут коснуться крупнейших международных аэропортов, включая Ханой, Хошимин, Камрани и Фукуок.

"До введения обязательной регистрации пассажирам стоит быть готовыми к тому, что по требованию сотрудников миграционной службы им могут предложить заполнить электронную декларацию", – говорится в сообщении.

Между тем в 2026 году Россия планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев отметил, что Малайзия и Индонезия являются ключевыми задачами на этот год.

Кроме того, Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников.

Россиянам стало сложнее получить итальянскую визу

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