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14 августа, 15:06

Шоу-бизнес

Блэкаут в Алма-Ате поставил под вопрос проведение концерта Канье Уэста

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Массовое отключение электричества произошло в Алма-Ате и Алматинской области за несколько часов до запланированного концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании "Алатау жарык".

Из-за перебоев в городе перестали работать светофоры и образовались серьезные заторы, что создало дополнительные сложности для проведения выступления американского артиста.

В Алма-Ате без электричества остались несколько районов, еще в десяти районах Алматинской области также зафиксировали перебои. Причиной стало аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ, принадлежащих KEGOC.

"Жители города публикуют в соцсетях видеозаписи заторов на дорогах города, которые образовались из-за неработающих светофоров. Республиканские СМИ пишут о перебоях в работе интернета", – говорится в сообщении.

Выступление Уэста должно пройти вечером 14 августа на Центральном стадионе Алма-Аты. Из-за мероприятия с 16:00 до полуночи в районе стадиона также запланированы ограничения движения, а схема работы общественного транспорта будет изменена. На данный момент о переносе или отмене концерта не сообщалось.

Как пишет Super.ru, стоимость самых дорогих билетов на шоу составляла около 60 тысяч рублей, самых дешевых – около 21 тысячи. При этом жители домов рядом со стадионом уже начали снимать подготовку к концерту с балконов своих квартир.

В свою очередь, сервис по продаже билетов Ticketon.kz заявил ТАСС, что организаторы концерта Уэста не сообщали об отмене шоу.

Ранее Уэст впервые выступил в Грузии в рамках тура Ye Live Concert. Анонс шоу публиковался в соцсетях музыканта и организатора – грузинской компании Starring Georgia. Концерт состоялся 12 июня на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси.

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