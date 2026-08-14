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14 августа, 14:35

Наука

Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Меркурия 15 августа

Фото: 123RF.com/maximusnd

Сближение Юпитера и Меркурия можно будет наблюдать с территории всех регионов России после захода солнца 15 августа. Об этом РИА Новости заявил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Планеты сблизятся в созвездии Рака. Для наблюдателя с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться: где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью.

Астроном отметил, что для наблюдения лучше использовать бинокль – тогда можно будет разглядеть и спутники Юпитера.

Кроме того, вечером 16 августа москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет находиться в фазе растущего серпа, при этом освещено будет около 19% его диска. Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба.

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