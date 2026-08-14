Агроном Воробьев: брокколи не требует особого ухода при выращивании на огороде

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Брокколи считается одной из самых неприхотливых культур на даче, в отличие от цветной капусты. Она устойчива к легким морозам и непривередлива к составу почвы. Об этом заявил телеканалу "360" агроном и биолог Михаил Воробьев.

"Никаких особенностей или секретов нет: посеяли, посадили – и забыли. Потом убрали, когда у них головки уже развились в полной мере", – сказал Воробьев.

Агроном отметил, что собрать урожай брокколи можно уже через 2–3 месяца после посадки. Он добавил, что по содержанию полезных веществ этот овощ сравним с говядиной.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что проветривание теплицы и удаление лишней зелени помогут сохранить урожай в условиях сильной жары.

Кроме того, важно учитывать, что растения в теплице надо поливать утром, а в грунте – вечером. Воронова также посоветовала следить за стадией созревания урожая и собирать плоды сразу, как только они поспеют.