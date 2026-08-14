Вечером 15 августа интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят до 4 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным, 4-минутным интервалом с 18:00 до окончания перевозок 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Решение связано с проведением мероприятия на стадионе "Лужники". Дополнительные поезда помогут увеличить пропускную способность МЦК в вечернее время, так как станция расположена рядом со стадионом.

Ранее сообщалось, что в районе "Лужников" 15 августа пройдет концерт, в связи с чем с 20:00 до окончания мероприятия временно перекроют несколько улиц – Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова и Трубецкую, а также съезд с Хамовнического Вала на Доватора.

Кроме того, с 21 по 30 августа в "Царицыне" в рамках "Лета в Москве" пройдет IX Фестиваль исторических садов с выставкой садово-паркового искусства, концертами, мастер-классами и экскурсиями.