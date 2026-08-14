В историческом центре Санкт-Петербурга загорелась кровля здания

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Кровля здания в историческом центре Петербурга загорелась на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщило городское управление МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Адмиралтейский проспект, дом 8, поступило в 12:56 по московскому времени. Изначально площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, однако позднее огонь распространился на 100 "квадратов". В 13:16 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В результате ЧП пострадали 2 человека, их госпитализировали.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства, в здании также располагается ресторан. Существует угроза дальнейшего распространения огня. На данный момент в тушении задействованы более 90 человек и 35 единиц техники.

Кроме того, по данному адресу расположен исторический памятник регионального значения – Дом Щербакова, также известный как Дом Гамбса. Здание находится под государственной охраной КГИОП.

Ранее в селе Новые Чечкабы Буинского района Татарстана на улице Свободы произошел пожар в двухэтажном частном доме. Погибли мужчина 1946 года рождения и женщина 1949 года рождения, еще трое человек были спасены очевидцами и доставлены в Буинскую ЦРБ.