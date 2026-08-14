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14 августа, 15:27

Город

В Москве отремонтировали улицу Пресненский Вал

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершился комплексный ремонт улицы Пресненский Вал. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На проезжей части и тротуарах заменили асфальт, его общая площадь превысила 40 тысяч квадратных метров. Также установили более 40 фонарей с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастили 13 опорами контрастного освещения.

Для пассажиров наземного общественного транспорта оборудовали 6 современных остановок с зарядными слотами. Кроме того, провели озеленение: обустроили около 3 тысяч "квадратов" газона.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в этом году в Пресненском районе обновляют 5 улиц. Работы продолжаются на улицах Сергея Макеева и Малой Грузинской, а также в Ножовом и Малом Предтеченском переулках.

Кроме того, в столице приведут в порядок швы гранитной облицовки Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Якиманской и Кадашевской набережных. Всего обновят свыше 71,8 тысячи погонных метров покрытия. Как пояснил Бирюков, такие работы нужны для безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается.

Асфальт обновили в 23 переулках в центре Москвы

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