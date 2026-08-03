Асфальт обновили на улице Кухмистерова в ЮВАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В районе Печатники завершили ремонт дорожного покрытия на улице Кухмистерова. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Асфальт обновили на участке от улицы Гурьянова до улицы Полбина. Общая площадь ремонта составила более 18 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты заканчивают наносить дорожную разметку.

Одной из причин ремонта стала колейность, которая образуется из-за интенсивного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может влиять на безопасность. Городские службы регулярно проверяют состояние магистралей, следят за истечением гарантийных сроков и своевременно заменяют покрытие.

Предыдущий ремонт на этой улице проводился в 2022 году, гарантийный срок составлял три года. Работы выполняют преимущественно ночью, когда трафик ниже. Процесс включает несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладку нового асфальта и нанесение разметки. Для укладки используют асфальтобетонные смеси, произведенные на городских заводах.

Ранее асфальтобетонное покрытие отремонтировали в Лубянском проезде в центре Москвы. Всего обновили порядка 9 тысяч квадратных метров. Предыдущий ремонт на этом участке проводился в 2022 году, гарантийный срок покрытия составлял три года.

