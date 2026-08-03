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03 августа, 15:41

Культура

Суд в Москве отказался считать ИИ-картину "Джоконда с вином" объектом авторского права

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск дизайнера Артема Позднякова, требовавшего признать нарушением авторских прав использование сгенерированных ИИ изображений "Джоконда с вином" и "Статуя Свободы с вином". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Поздняков с помощью нейросети переработал фотографии картин "Джоконда" и "Статуя Свободы". Эти арт-объекты, как утверждал истец, незаконно использовал в своей продукции индивидуальный предприниматель – на одежде и других товарах, которые продавались на его сайте.

Дизайнер посчитал, что его авторские права нарушены, и потребовал денежную компенсацию. Однако ответчик настаивал, что Поздняков внес лишь незначительные изменения в оригинальные произведения и этого недостаточно для признания переработки объектом авторского права.

Суд встал на сторону предпринимателя. В решении подчеркивается, что произведения, созданные с помощью технических средств при отсутствии творческого характера деятельности человека, не являются объектами авторского права.

На этих основаниях иск Позднякова был полностью отклонен, однако истец не согласился с решением и подал жалобу в Мосгорсуд.

Ранее в Британии юридическая фирма одержала победу в судебном разбирательстве по иску от ИИ-ассистента. Это стало первым случаем в истории британского правосудия.

По данным СМИ, консультант по кадровым вопросам заплатила фирме Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за отправку иска и возбуждение судопроизводства по вопросу непогашенного долга. При этом интересы заявителей в инстанции представлял человек.

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