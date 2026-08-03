В Японии три львицы умерли из-за аномальной жары

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Три львицы умерли в зоопарке японского Токио из-за аномальной жары. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

18 июля недомогание заметили у двух львов, затем число животных с недугом увеличилось до 10. У всех наблюдалось снижение активности и потеря аппетита. 23 июля администрация зоопарка решила не выставлять зверей перед посетителями.

Позднее часть львов выздоровела, но затем одна за другой умерли три львицы – 3-летняя Муги, 11-летняя Ичиго и 15-летняя Луэна. Точная причина их смерти еще не установлена, но результаты патологоанатомического вскрытия указывают на то, что они страдали от обезвоживания и полиорганной недостаточности.

В настоящее время три льва еще испытывают недомогание, ветеринары дают им лекарства. Четверо чувствуют себя намного лучше, хотя они находятся под наблюдением специалистов. Всего в зоопарке Токио 13 львов, из них восемь – самки, а пятеро – самцы.

Жаркая погода пришла в Японию еще в середине июля. Местами столбики термометра превышают отметку в 40 градусов.

Ранее в Челябинском зоопарке из-за сильной жары умер северный олень Байкит. Сотрудники учреждения регулярно поливали вольер холодной водой и лечили животное с помощью лекарств, но это не помогло. В пресс-службе зоопарка причинами смерти животного назвали коронарную недостаточность, атонию кишечника и легочную недостаточность.