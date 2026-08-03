Прокуратура инициировала уголовное преследование против журналиста Баунова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев (Александр Баунов признан в РФ иноагентом)

Тверская межрайонная прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова (признан в РФ иноагентом) за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, Баунов ранее уже привлекался к административной ответственности за участие в работе организации "Фонд Карнеги за Международный Мир" (Carnegie Endowment for International Peace, США, признан нежелательным в РФ). Несмотря на это, журналист продолжил участвовать в ее деятельности.

После проведенной проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании журналиста.

Ранее правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 5 годам 6 месяцам заключения по делу о руководстве деятельностью нежелательной организации и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также ему запретили администрировать сайты на 9 лет.

