Правозащитник Пономарев приговорен к 5,5 года за руководство нежелательной организацией

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko (Лев Пономарев признан в РФ иноагентом)

Правозащитник Лев Пономарев (признан в РФ иноагентом) заочно приговорен к 5 годам 6 месяцам заключения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и руководстве деятельностью нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Постановление вынес Хорошевский суд Москвы. Наказание Пономарев будет отбывать в колонии общего режима. Также ему предписали запрет на администрирование сайтов на 9 лет. Приговор вступит в силу с момента экстрадиции правозащитника или его задержания на территории России.

Его привлекли к уголовной ответственности за руководство иностранной неправительственной организацией – юридическим лицом "Институт Андрея Сахарова" (организация признана в РФ нежелательной). Она была создана в 2022 году. В период с 2025-го по март 2026-го, оставаясь за границей, Пономарев продолжал поддерживать ее деятельность, распространяя материалы в интернете.

Помимо этого, в 2025 году подсудимый, будучи включенным в реестр иностранных агентов, продолжал распространять материалы без указания соответствующего статуса.

Ранее блогера Дмитрия Пуркина (признан в РФ иноагентом), известного в сети как Дед Архимед, оштрафовали за отсутствие соответствующей маркировки в телеграм-канале. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Причем за аналогичное нарушение он уже привлекался к ответственности в феврале 2026 года.