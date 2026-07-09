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09 июля, 17:15

Политика

Депутат ГД Останина назвала ошибкой декриминализацию домашнего насилия

Фото: 123RF.соm/jilapong

Принятое в 2017 году решение о декриминализации домашнего насилия было ошибочным. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, действующих норм уголовного кодекса достаточно для наказания виновных, однако необходимо исправить ошибку.

"Если вернуть сейчас эту норму, то вот в той части, в какой предлагается урегулирование, эта проблема решится. Но это не решит вообще проблемы домашнего насилия", – приводит слова депутата ТАСС.

Останина подчеркнула, что нужно создавать кризисные центры и развивать систему психологической помощи семьям, так как только уголовными мерами проблему решить невозможно.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за пропаганду домашнего насилия. Административное наказание предлагается ввести за его публичное одобрение или популяризацию насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию будут отнесены умышленное причинение вреда или физическая и психологическая угроза, а также имущественный ущерб родственникам.

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