Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны перехватили два вражеских БПЛА на подлете к Москве. О новой попытке атаки сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Таким образом, общее количество беспилотников, пытавшихся атаковать столицу в четверг, 9 июля, увеличилось до 4. Сотрудники экстренных служб уже прибыли к месту падения обломков дронов.

Прилет первого летательного аппарата был зафиксирован примерно в 13:57. Второй дрон сбили спустя несколько минут.