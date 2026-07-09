Родители пропавших в Туве девочек опознали тела своих детей

Фото: МАХ/"Следком"

Родители девочек, пропавших в Туве, опознали их тела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по республике.

Таким образом, факт обнаружения тел пропавших детей подтвержден официально.

Две 13-летние девочки ушли из дома в Туве 1 июля и не вернулись. По данному факту возбудили уголовное дело. Затем на берегу Енисея удалось найти их обувь и телефоны.

Лишь 9 июля было найдено тело одной из пропавших девочек. Оно находилось на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района. Затем около села Ийи-Тал Улуг-Хемского района обнаружили тело и второй пропавшей. Расстояние между погибшими составило около 60 километров.



При осмотре тел с участием судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружено. СК рассматривает три основные версии трагедии: утопление, совершение противоправных действий и суицид.