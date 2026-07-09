Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 15:26

Технологии

Радио "Судного дня" заговорило о сфере ЖКХ

Фото: 123RF.com/aleksanderdn

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "жужжалка", вышла в эфир с сообщением на тему ЖКХ. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

Третья за четверг, 9 июля, шифровка прозвучала в 14:39 по московскому времени и содержала слово "жилотдел". Пользователи Сети предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но истинный смысл шифровки неизвестен.

В этот же день ранее также вышли сообщения "неоноклюз" и "трон".

До этого УВБ-76 передавала слова "герцотютя" и "смоковный". Ранее в эфире звучали сообщения "обезьянка" и "крюк".

УВБ-76 является так называемой "номерной" радиостанцией, о происхождении которой доподлинно ничего неизвестно, но в эфире которой выходят наборы чисел, слов или букв. Из-за своего характерного гудящего звука она получила свое название "жужжалка".

Название "радио Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной якобы на случай гибели руководства РФ. Официальные лица опровергали эту информацию. По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства.

Читайте также


технологии

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика