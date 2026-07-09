Радио "Судного дня" заговорило о сфере ЖКХ

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "жужжалка", вышла в эфир с сообщением на тему ЖКХ. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

Третья за четверг, 9 июля, шифровка прозвучала в 14:39 по московскому времени и содержала слово "жилотдел". Пользователи Сети предположили, что речь может идти о жилищном отделе и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но истинный смысл шифровки неизвестен.

В этот же день ранее также вышли сообщения "неоноклюз" и "трон".

До этого УВБ-76 передавала слова "герцотютя" и "смоковный". Ранее в эфире звучали сообщения "обезьянка" и "крюк".

УВБ-76 является так называемой "номерной" радиостанцией, о происхождении которой доподлинно ничего неизвестно, но в эфире которой выходят наборы чисел, слов или букв. Из-за своего характерного гудящего звука она получила свое название "жужжалка".

Название "радио Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", предназначенной якобы на случай гибели руководства РФ. Официальные лица опровергали эту информацию. По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства.

