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09 июля, 15:31

Общество

В Новосибирске провели уникальную операцию на сердце 9-летней девочки

Фото: meshalkin.ru

В Новосибирске кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели уникальную операцию на сердце 9-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе медцентра.

Впервые в российской практике удалось успешно демонтировать ранее установленную систему кровообращения Фонтена (хирургическое вмешательство при сложных врожденных пороках сердца, когда перенаправляют венозный кровоток прямо в легочные артерии, минуя сердце. – Прим. ред.) и восстановить работу обоих желудочков сердца у юной пациентки.

У девочки при рождении было выявлено неполное формирование левого желудочка. В 2024 году ей провели финальный этап операции Фонтена, однако спустя полгода после вмешательства состояние ребенка резко ухудшилось. В 2026 году врачи приняли решение провести обратную операцию и демонтировать конструкцию.

В центре отметили, что такие операции крайне сложны, редко выполняются в мире и связаны с высокими рисками. Одной из главных опасностей является непредсказуемая реакция организма на изменение физиологии кровообращения, поскольку левый желудочек девочки длительное время не работал в полной нагрузке.

Операция под руководством сердечно-сосудистого хирурга Юрия Кулябина прошла успешно, однако потребовала длительного восстановления. Около двух недель девочка находилась в реанимации, половину этого времени – на искусственной вентиляции легких. Постепенно левые отделы сердца начали адаптироваться к увеличившейся нагрузке.

Сейчас объем полости левого желудочка пациентки увеличился в два раза. Врачи прогнозируют, что по мере взросления он продолжит расти и в будущем сможет обеспечивать полноценную работу сердца при минимальной медикаментозной поддержке.

Ранее врачи в Подмосковье спасли мужчину, у которого не было пульса на левой руке. В ходе диспансеризации у него была обнаружена атеросклеротическая бляшка в устье подключичной артерии. Пациенту провели сонно-подключичное шунтирование. После операции он чувствовал себя хорошо и был выписан.

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