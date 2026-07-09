Желтый уровень опасности продлили в Москве до вечера 10 июля из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 21:00 пятницы, 10 июля, из-за грозы. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, 10-го числа в столице местами ожидаются грозы. Днем они будут с ливнем, градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

Как рассказали в столичном главке МЧС РФ, непогоду вызовет влияние активного антициклона, смещающегося с юга. Москвичей призвали парковать автомобили в безопасных местах и обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции.

При этом метеоролог Евгений Тишковец не исключил, что в городе может появиться смерч. Причиной природного явления станет холодный фронт, который разделит столичный регион на разные воздушные массы.