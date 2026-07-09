В Якутии завели дело после ЧП с перевернувшейся лодкой

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В Якутии завели уголовное дело после опрокидывания на реке Алдан лодки с пятью пассажирами, четверо из которых пропали без вести. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

По данным следствия, судоводитель с четырьмя пассажирами двигались на веслах по реке от поселка Угоян в сторону села Хатыстыр. В какой-то момент, по не установленной пока причине, лодка затонула. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Моторная лодка "Обь" с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан 9 июля. Судно опрокинулось примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян.

Один из находившихся на борту людей смог выбраться самостоятельно, однако четыре человека пропали без вести. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.