В Якутии 4 человека пропали без вести после опрокидывания лодки

Фото: spas-sakha.ru

Лодка с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии, 4 человека пропали без вести. Об этом сообщила служба спасения региона.

Информация о ЧП поступила 9 июля в 16:37 по местному времени. Моторная лодка "Обь" опрокинулась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян, уточнил начальник Алданского поисково-спасательного отряда.

Один из находившихся на борту людей смог выбраться самостоятельно, судьба остальных остается неизвестной. В связи с этим организована поисково-спасательная операция. В ней задействованы 4 лодки.

К настоящему моменту удалось найти вещи, которые, предположительно, находились на опрокинувшейся лодке.

Ранее в Иркутской области обнаружили тела пропавших во время сплава мужчины и мальчика. Родные их опознали.

Об их исчезновении стало известно 3 июля. Туристическая группа отправилась в сплав по реке Иркут. Во время привала ребенок оказался в воде, его унесло течением. Двое мужчин бросились ему на помощь, но в результате тоже пропали.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Организатора сплава задержали.