09 июля, 14:45Происшествия
Фигуранты дела о хищении имущества подмосковного санатория "Русь" получили 11 и 8 лет
Фото: МАХ/"Генпрокуратура России"
Столичный суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о незаконном отчуждении санатория "Русь" в Подмосковье Андрею Чепурному и Валерию Белялову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Фигурантов признали виновными по статьям о покушении на растрату, о пособничестве в покушении на растрату, растрате, пособничестве в растрате и покушении на мошенничество.
Чепурного приговорили к 11 годам лишения свободы, а Белялова – к 8. Им также запрещено на 3 года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций. Им предстоит оплатить штрафы в размере 1,9 и 0,9 миллиона рублей соответственно.
Ранее в МВД рассказывали, что фигуранты в 2017 году обманным путем приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости в Рузском округе, совершив отчуждение комплекса санатория "Русь". Рузский суд в 2023 году признал договор о передаче имущества незаконным. Белялова и Чепурного задержали в 2025 году.