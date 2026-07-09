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09 июля, 14:07

Шоу-бизнес

Shaman опроверг сообщения о падении со сцены в Перми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) опроверг распространившуюся в Сети информацию о падении со сцены во время концерта в Перми. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал певца.

По словам исполнителя, распространившийся видеоролик был снят в 2023 году в Государственном Кремлевском дворце, а не в уральском городе. В ходе выступления под песню "Танцы на стеклах" Shaman находился на сцене босиком и поранил ногу, однако не стал прерывать концерт.

"Нахожусь в здравом уме и твердой памяти. <...> Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на провокации", — написал он, уточнив, что на данный момент он находится в Светлогорске, где должен состояться его сольный концерт.

Ранее певица Татьяна Куртукова, ставшая популярной благодаря хиту "Матушка", заявила, что не планирует записывать совместную песню с Shaman, несмотря на активные обсуждения этой идеи в СМИ и продвижение со стороны Ксении Собчак. Она назвала коллаборацию "увлекательной, но невозможной", отметив, что артисты должны двигаться параллельно.

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