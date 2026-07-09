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09 июля, 13:26

Политика

Песков назвал ошибочным мнение США о пользе эскалации для урегулирования на Украине

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Москва считает ошибочным предположение администрации США о том, что усиление военного давления и эскалация ситуации вокруг Украины могут помочь выйти на мирный путь урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в случае дальнейшего обострения Вооруженные силы РФ будут создавать большую зону безопасности. При этом Москва рассчитывает, что Соединенные Штаты вернутся к процессу урегулирования конфликта.

Отвечая на вопрос о высказываниях президента США Дональда Трампа о возможном "закрытии неба" над Украиной, Песков отметил, что этот вопрос еще предстоит осмыслить.

Также пресс-секретарь сообщил, что телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в среду, 8 июля, не было.

"Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил", – сказал Песков.

Ранее американский лидер заявил, что США получили землю на Украине в рамках сделки по минеральным ресурсам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. Согласно документу, Киев обещает предоставить американцам доступ к своим месторождениям.

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