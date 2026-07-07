Зоопсихолог Волков призвал продавать антидепрессанты для животных строго по рецепту

В России резко взлетели продажи антидепрессантов для кошек, утверждают СМИ. С чем это связано и какие угрозы таят в себе такие препараты, разбиралась Москва 24.

У Мурки стресс

Продажи успокоительных препаратов для кошек в России за последние три года выросли на 120%, сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, из общего числа обращений в клиники примерно 15% связаны с тревогой у этих животных.

Среди наиболее распространенных последствий такого состояния – идиопатический цистит, сахарный диабет и атопический дерматит, сообщила журналистам ветеринарный врач Евгения Виноградова. Тенденцию она связала с тем, что у многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе, из-за чего любой незнакомый раздражитель вызывает тревогу. У животных, которые чувствуют себя в этом плане намного свободнее, таких проблем практически нет.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 рассказал, что количество антидепрессантов для животных на рынке действительно увеличилось. Плюс на фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита, которые ранее были не так сильно распространены.

В таких случаях помогают только назначенные специалистом антидепрессанты и снижение активности нервной системы. Однако многое зависит и от самих хозяев, так как питомцы легко считывают информацию с человека.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Как правило, хозяин приписывает им интеллектуальный уровень развития трехлетнего ребенка. Если мама заплакала, ребенок сразу повторит – такая же эмпатическая связь существует между питомцами и людьми. Поэтому продажи антидепрессантов для животных ровно коррелируют с уровнем продаж антидепрессантов у людей.

Эксперт рекомендовал хозяевам быть спокойнее и стараться больше проводить времени с питомцами. Таблетки же являются временным вспомогательным средством, подчеркнул он.

По словам Шелякова, симптомами неврологических проблем могут быть нарушения сна, поведенческие изменения, беспокойность, тревожность, снижение аппетита и массы тела. У кошек возникает идиопатический цистит, а у собак может быть диарея. Заметив это, стоит обратиться к специалисту.

"Но симптомов так много, что под эту группу можно определить большое количество заболеваний. Если подобные недомогания возникли, возможно, они из-за стресса, но также это могут быть признаки более серьезных патологий. В любом случае не будет лишним обратиться к ветеринарному врачу, чтобы он принял решение", – резюмировал Шеляков.

Крайняя осторожность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории России в ветеринарии де-факто признано только два основных действующих вещества, применяемых именно для животных, – тразодон и габапентин, рассказал Москве 24 зоопсихолог Мирослав Волков.

"Есть и препараты, разработанные для людей, но используемые в ветеринарии за неимением аналогов, однако чисто ветеринарных – именно два. Оба достаточно сильные, имеют много побочных эффектов и требуют осторожного применения", – обратил внимание эксперт.

По словам психолога, рост продаж антидепрессантов для животных связан с несколькими факторами. Один из них – активная реклама: препараты продвигаются как средство повседневного применения при тревожности, для профилактики осложнений во время перевозок, транспортировки и посещения клиники.

"Производители заинтересованы в продажах, но иногда сами рекомендации в инструкциях не совсем корректны: дозировки, указанные производителем, на практике врачи применяют иначе для большей безопасности", – отметил Волков.

Вторым фактором он назвал массовое и порой безответственное назначение подобных препаратов отдельными ветеринарными врачами.





Мирослав Волков зоопсихолог Вместо того чтобы разбираться в причинах поведенческих отклонений, искать корень проблемы и пытаться обойтись без данных психотропных лекарств, некоторые специалисты выбирают простой путь: прописать таблетку, чтобы снять визуальные симптомы. Владелец в краткосрочной перспективе доволен, врач тоже, но проблема не решена.

Врачи, не являющиеся экспертами в психотропной фармакологии, не всегда понимают, как работает препарат и чем чревато неправильное назначение дозировки. В долгосрочной перспективе это приводит к осложнениям и побочным действиям, уточнил он.

Третьим фактором роста продаж он назвал обстоятельство, что эти лекарства доступны без рецепта. Технически человек может прийти в зоомагазин, сказать, что собаке нужно успокоительное для поездки на дачу, и получить препарат без контроля врача, применяя его на свой страх и риск.





Мирослав Волков зоопсихолог Побочные эффекты серьезны. Во-первых, толерантность – привыкание к препарату, когда организм перестает на него реагировать и требуется увеличение дозировки. Это может продолжаться до тех пор, пока доза не станет настолько высокой, что возникает индивидуальная непереносимость, и животному становится только хуже.

Второй побочный эффект – как и у любых психотропных препаратов, есть нагрузка на печень и почки – органы, которые расщепляют и выводят вещество. Третий – прямое воздействие на нейроны и головной мозг, что особенно опасно для пожилых животных с признаками деменции, пояснил специалист.

"Кроме того, если у зверя уже есть какое-либо заболевание, например щитовидной железы или гиперфункция надпочечников, успокоительные могут усугубить его течение, замаскировав симптомы. Когда препарат рано или поздно придется отменять, весь букет проблем окажется гораздо сложнее в лечении по сравнению с тем, если бы разобрались в причине сразу", – пояснил Волков.

По его мнению, изменить ситуацию с бесконтрольным приемом таких лекарств сможет их строго рецептурное назначение. Также он предложил ввести ликбез среди ветеринарных врачей по правильной диагностике заболеваний, связанных с поведенческими отклонениями, и оптимальному применению психотропных препаратов. Для этого необходимы разработанные профильными ведомствами регламенты и протоколы ведения животных с поведенческими проблемами, чтобы врачи не маскировали симптомы, а искали корень их проявления, заключил Волков.

